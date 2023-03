Emmanuel Macron a-t-il terminé sa visite en Afrique par une virée dans une boîte de nuit de Kinshasa ?

Des articles évoquent avec précision la bière choisie par le chef de l'État, d'une marque d'origine française et largement implantée dans les pays de la zone. Si la présence de Fally Ipupa est attestée – le chanteur a relayé à son tour des images de la soirée –, il apparaît également que plusieurs officiels de RDC se soient joints aux festivités. On peut ainsi citer le ministre des Médias et de la Communication, Patrick Muyaya Katembwe, dont la présence lors du concert était attestée un peu plus tôt et qui a expliqué les raisons de sa présence lors d'une conférence de presse.

L'équipe de TF1 qui a suivi Emmanuel Macron durant sa tournée africaine confirme que cette visite a eu lieu peu avant qu'il ne monte en avion et quitte Kinshasa. À l'aéroport justement, la presse française était présente et patientait, tenue éloignée de cette virée. Il était sérieusement envisagé que le chef de l'État, après avoir multiplié les événements protocolaires, se rende au contact de la population avant la fin de son séjour. C'est ce qu'il a donc fini par faire dans la capitale de la RDC, une sortie nocturne à Kinshasa qu'appréhendait son équipe, en raison de la situation sécuritaire et des risques d'incidents.

TF1info a appris de sources concordantes que cette sortie dans la ville n'était pas officiellement à l'agenda. Un moment de détente que le ministre Patrick Muyaya Katembwe, par ailleurs originaire de Bandalungwa, a justifié assez simplement : "le fait pour le président Macron d'avoir entendu 'Bandal c'est Paris'", indique-t-il, lui avait donné au cours de son séjour "l'idée d'y aller".