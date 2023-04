VIDÉO - Emmanuel Macron accueilli par Xi Jinping au Palais du peuple à Pékin

Emmanuel Macron a été reçu ce jeudi 6 avril à Pékin par son homologue chinois Xi Jinping. Devant le Palais du peuple, cœur du pouvoir chinois, une cérémonie d'accueil officielle a eu lieu, avant le début d'un tête-à-tête, à portes fermées, qui doit durer environ une heure. Le président chinois a salué son hôte sur un immense tapis rouge avant que la Marseillaise ne soit jouée sur la place Tiananmen.

Reçu plus tôt par le Premier ministre Li Qiang, Emmanuel Macron "a évoqué le conflit en Ukraine", selon la présidence française. "Dans ces temps troublés que nous traversons", il a souligné "l'importance" du "dialogue entre la Chine et la France". Il s'est ensuite entretenu avec le président de l'Assemblée nationale Zhao Leji, auprès de qui il "a souligné les impacts de la guerre en Ukraine sur la sécurité et les équilibres stratégiques mondiaux".