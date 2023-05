Emmanuel Macron en visite d'État en Allemagne début juillet, une première depuis 2000

Un "nouveau chapitre" va s'ouvrir dans l'amitié franco-allemande. Emmanuel Macron effectuera du 2 au 4 juillet une visite d'État en Allemagne, la première d'un chef de l'État français depuis 2000, a annoncé, ce lundi 8 mai, la présidence allemande. "Cet événement particulier marque le début d'un nouveau chapitre dans l'amitié qui unit les deux pays depuis des décennies", a-t-elle écrit dans un communiqué.

"Par cette visite d'État, le président Macron rend hommage à l'amitié étroite qui lie nos deux pays à l'occasion du 60e anniversaire du Traité de l'Élysée", signé le 22 janvier 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, peut-on y lire. "Ensemble, le président français et le président allemand (Frank-Walter) Steinmeier visiteront plusieurs régions d'Allemagne et souligneront ainsi les relations uniques entre nos États, nos citoyens et en particulier les jeunesses allemande et française", est-il détaillé. Une invitation qui est un "honneur qui est fait à la France", a réagi Emmanuel Macron sur Twitter. "C'est le témoignage de la relation d'amitié et de confiance entre nous, entre nos peuples", a-t-il assuré.