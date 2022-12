Macron et Biden veulent chercher ensemble une issue à la guerre en Ukraine

"Nous avons décidé de continuer d’agir ensemble pour aider la population civile ukrainienne à résister, car on le voit bien, l’effort de guerre russe se concentre sur les infrastructures civiles, multiplie les exactions pour désespérer la population civile et rendre l’hiver impossible", a poursuivi le chef de l'État, ajoutant : "Nous avons toujours été sur la même ligne : aider l’Ukraine à résister, ne rien céder à nos valeurs et aux principes de la Charte des Nations-Unies, éviter toute escalade incontrôlée dans ce conflit et acter qu’au moment opportun, nous serons là pour aider à bâtir la paix".

De son côté, le président américain s'est dit "prêt à parler à Poutine s'il cherche un moyen de mettre fin à la guerre. Il ne l'a pas encore fait", a-t-il dit, alors qu'Emmanuel a indiqué sur la chaîne ABC qu'il parlerait au président russe "dans les prochains jours". Joe Biden a aussi souligné que toute discussion avec le président russe se ferait "en consultation avec mes amis français et de l'Otan". "Nous resterons unis pour (nous) opposer à la brutalité" de la Russie en Ukraine, a encore dit le démocrate de 80 ans, tandis que le conflit entre dans son dixième mois.

"Nous continuerons à soutenir fermement le peuple ukrainien qui défend ses familles, sa souveraineté et son intégrité territoriale contre l’agression de la Russie. Je savais que ce serait brutal, mais je n’aurais pas pu imaginer que ce serait aussi brutal que cela", a continué Joe Biden, remerciant au passage Emmanuel Macron "pour l’accueil que le peuple français réserve à plus de 100.000 réfugiés ukrainiens".