Emmanuel Macron : "Nous devons tenir et aider l'Ukraine à tenir dans une guerre qui va durer"

Interrogé sur le sens de sa visite en Ukraine, Emmanuel Macron fait savoir que c'est une manière très claire et nette d'apporter le soutien de la France et de l'Europe unie à l'Ukraine et au peuple ukrainien. Ainsi, le devoir de la France et de l'Europe, était de venir. Sur ce point, le président de la République rappelle l'apport d'aides financières, humanitaires, militaires et les sanctions sur la Russie pour qu'elle arrête cette guerre.