En 70 ans de règne, Elisabeth II a rencontré tous les grands de ce monde

Elle a connu quinze Premiers ministres britanniques, de Winston Churchill lors de son accession au trône en 1952, jusqu'à Liz Truss, qu'elle avait reçu ce mardi pour la charger de former un nouveau gouvernement. Elizabeth II aura aussi vu se succéder tous les présidents américains de Dwight Eisenhower à Joe Biden, et leurs homologues français, de Vincent Auriol à Emmanuel Macron. Et bien sûr un très grand nombre des puissants de ce monde, de l'immédiat après-guerre au sommet du G7 en juin 2021 dans les Cornouailles.