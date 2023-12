VIDÉO - En Australie, les inondations font aussi remonter... les crocodiles

L'État australien du Queensland est frappé ces derniers jours par des vents violents et des pluies torrentielles. Plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées et des milliers d'autres sont privées d'électricité. Comme si cela ne suffisait pas, des crocodiles, portés par la montée des eaux, ont été aperçus dans certaines villes.

Des intempéries historiques. Depuis plusieurs jours, des pluies diluviennes s'abattent sur le nord-est de l'Australie, et notamment sur l'État du Queensland. Conséquence directe, de vastes zones sont inondées. Au moins 200 personnes ont été évacuées par les équipes de secours dans la nuit de dimanche à lundi, selon la police. Cette catastrophe naturelle est "la pire dont je me souvienne", a déclaré le Premier ministre du Queensland, Steven Miles. "J'ai parlé aux habitants de Cairns sur le terrain... et ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Pour quelqu'un qui vient de l'extrême nord du Queensland et qui dit cela, c'est vraiment quelque chose", a-t-il ajouté.

Des villes inondées... et envahies par les crocodiles

La ville de Cairns, qui compte 150.000 habitants, fait effectivement des plus touchées, au point d'être presque entièrement isolée du reste du territoire. Elle a enregistré plus de 300 millimètres de pluie en six heures, et plus de 650 millimètres en 19 heures, ces derniers jours, a indiqué Steven Miles. Les routes sont coupées et l'eau potable se raréfie. L'aéroport local a également été fermé pendant le week-end et tous les vols ont été annulés. Des images de Nine News ont même montré un avion de ligne à moitié immergé. "Nous avons déployé littéralement tous les bateaux que nous pouvions trouver à Cairns pour évacuer les personnes qui ne pouvaient pas le faire elles-mêmes", a souligné le Premier ministre du Queensland. Plus de 15.000 habitants sont privés d'électricité.

L'aéroport de Cairns sous les eaux. - Brian CASSEY / AFP

Des crocodiles, repoussés par les crues, ont par ailleurs été repérés dans plusieurs communes des environs, à Ingham ou encore à Wujal Wuja. Selon le président du conseil du comté aborigène de Wujal Wujal, Kiley Hanslow, des reptiles ont été aperçus dans la rue principale de la ville. "Lorsque le niveau de l'eau est aussi élevé qu'il l'est actuellement, les crocodiles ont la possibilité de se déplacer", souligne-t-il.

Ce comportement est lié au fait que les "animaux essayent d'éviter les eaux de crue, préférant les eaux claires et calmes", analyse la professeur Sally Isberg, du Centre de recherche sur les crocodiles, dans les colonnes du Guardian. "Les humains sont emportés vers la mer par les marées. Ce n'est pas différent pour les crocodiles qui se trouvent dans des eaux agitées : ils se déplacent donc vers des eaux plus calmes pendant les crues", précise la chercheuse. Point positif pour les locaux, les bêtes ont tendance à se retirer en même temps que les eaux pour "éviter d'être isolés", conclut-elle.