EN BREF - Guerre en Ukraine : le ton monte encore d'un cran entre la Russie et la France

Le ton est encore monté d'un cran ce jeudi entre la Russie et la France. Les propos d'Emmanuel Macron, qui n'a "pas exclu" l'envoi de troupes en Ukraine, sont revenues sur le devant de la scène. Voici ce qu'il faut retenir.

Entre la Russie et la France, les frictions sont de plus en plus importantes. Ce jeudi, le ton est encore monté d'un cran entre les deux puissances, avec en toile de fond les déclarations du président de la République Emmanuel Macron au sujet de la guerre en Ukraine.

Ce qu'a dit Emmanuel Macron

- Le 26 février dernier, à l'issue d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine tenue à Paris, Emmanuel Macron a expliqué que l'envoi de troupes en Ukraine ne devait pas "être exclu". "Tout est possible si c'est utile pour atteindre notre objectif", a-t-il affirmé depuis l'Élysée.

- Quelques jours plus tard, le chef de l'État a appelé les alliés de l'Ukraine, qui ne l'ont pas suivi sur sa déclaration précédente, à "ne pas être lâches" face à une Russie "devenue inarrêtable".

- Des propos assumés ce jeudi 7 mars. Alors qu'il recevait les chefs de partis à l'Élysée, le président de la République a assuré que la France ne devait se mettre "aucune limite" dans son soutien à l'Ukraine. "Face à un ennemi qui ne se met aucune limite, nous ne pouvons nous permettre d'en formuler", a-t-il indiqué.

Ce qu'a répondu la Russie

- Des propos qui sont arrivés jusqu'aux oreilles du Kremlin. La présidence russe a estimé ce jeudi qu'Emmanuel Macron augmentait "l'implication" de la France dans le conflit en Ukraine. "Il est convaincu de sa politique consistant à vouloir infliger une défaite stratégique à notre pays et il continue d'augmenter le niveau d'implication directe de la France", a lancé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

- L'ex-président russe et actuel numéro deux du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, est même allé plus loin. Sur X, il a renchéri en disant que les propos d'Emmanuel Macron signifiaient que la Russie n'avait "plus de lignes rouges en ce qui concerne la France".