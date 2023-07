VIDÉO - En Californie, une loutre agressive terrorise les surfeurs et inquiète les autorités

Face à ce regain d'agressivité, les autorités ont décidé de sévir. "En raison du risque croissant pour la sécurité publique, une équipe (...) formée à la capture et à la manipulation des loutres de mer, a été déployée pour tenter de la capturer et de la déplacer ailleurs", a confirmé ce mercredi 12 juillet à l'AFP le Département américain de la pêche et de la faune, dans un communiqué.

Croiser une loutre de mer est ainsi assez rare, mais pas complètement extraordinaire pour les surfeurs, kayakistes et marins américains. Perçus comme des animaux "mignons", les loutres restent pourtant des prédateurs et leurs morsures sont dangereuses, selon les scientifiques.