VIDÉO - En Chine, il est possible de parler avec les morts grâce à l'intelligence artificielle

Les visiteurs peuvent même faire des offrandes virtuelles aux disparus, comme de l'encens par exemple. "Le numérique, c'est l'avenir, dans tous les secteurs, explique le chef d'entreprise dans le sujet vidéo visible en tête de cet article. Aujourd'hui, plus de 30% de nos clients souhaitent des obsèques digitalisées." Dans un pays où les religions sont à peine tolérées par le Parti communiste au pouvoir, faire renaître les morts en pixel n'a rien de choquant.

Certains entrepreneurs n'hésitent donc pas à utiliser la technologie de l'IA coûte que coûte… quitte à repousser le plus loin possible les limites de la morale. Une start-up chinoise permet ainsi de dissimuler la mort d'un proche grâce à la technologie de la deepfake, qui permet de transformer un "vrai" visage humain en une autre identité. "Mon oncle est décédé dans un accident, raconte à notre équipe Ding Ding, une cliente de ce service. La santé de ma grand-mère n'était pas très bonne et nous n'étions pas à ses côtés. Alors, on a préféré lui cacher la nouvelle pour la protéger."