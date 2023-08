VIDÉO - En Chine, un zoo forcé de démentir qu’un homme se soit déguisé en ours

"Le directeur du zoo m'a appelée hier soir après le travail, pour me demander si je ne flemmardais pas et si je n'avais pas trouvé une bête à deux pattes pour me remplacer." Puis l’établissement a ajouté sans ambiguïté : "je le répète encore une fois: je suis un ours malais! Pas un ours brun!".

De quoi stopper ici la rumeur qui enflait, basée sur des théories peu solides comme la façon d’Angela de se tenir sur ses pattes mais aussi les plis de sa peau sur son train arrière.