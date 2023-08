EN DIRECT - Niger : l'évacuation des militaires français "pas à l'ordre du jour"

La France a décidé d'évacuer dès ce mardi ses ressortissants du Niger, "compte tenu de la situation à Niamey", a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Cette évacuation débutera dès aujourd'hui", précise-t-il.

Le Quai d'Orsay justifie cette décision par les "violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier et la fermeture de l'espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens".

Un peu plus tôt dans la matinée, les Français du Niger ont été prévenus par un message de l'ambassade de France à Niamey qu'une "opération d'évacuation par voie aérienne" était "en cours de préparation" et aurait "lieu très prochainement". Le message précisait que "la date, l'horaire exacts et le lieu du point de rassemblement et de départ vous seront communiqués le plus rapidement possible" et qu'ils devront "rejoindre le point de rassemblement" par leurs "propres moyens".