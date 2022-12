EN DIRECT - L'Ukraine va demander l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU

PASCAL BONIFACE EN DIRECT SUR LCI





"Il y a un changement de stratégie de communication Vladimir Poutine par rapport à sa population parce que tout le monde voit que ça ne marche pas comme prévu", affirme Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS sur LCI.





"On annonçait quelque chose de rapide, que les Ukrainiens accueillerait les troupes russes dans l'allégresse et la joie d'être libérés d'un régime nazi. On voit au contraire une résistance opiniâtre et héroïque des Ukrainiens", constate le spécialiste des relations internationales.





"Poutine a intérêt pour que l'opinion le suive toujours de dire que lui n'a pas lancé la guerre", analyse Pascal Boniface, réagissant aux propos du président russe, qui a affirmé hier que l'Occident cherche à "diviser pour mieux régner".