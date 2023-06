EN DIRECT - Italie : Silvio Berlusconi est mort à 86 ans

Entré en politique en 1994, Silvio Berlusconi a été Premier ministre pendant neuf ans au total (1994-1995, 2001-2006 et 2008-2011), et a dominé la politique de son pays durant deux décennies, en dépit des scandales sexuels et de procès qui ont terni son image.

Pour des millions d'Italiens, il représente un âge d'or de l'économie transalpine. La holding de la famille Berlusconi, Fininvest, comprend des chaînes de télévision (Mediaset), des journaux et les éditions Mondadori. Passionné de football, il a aussi présidé pendant 31 ans l'AC Milan, avant de vendre le club en 2017 à des investisseurs chinois.

Silvio Berlusconi, dont le parti de droite Forza Italia appartient à la coalition soutenant le gouvernement de Giorgia Meloni, avait multiplié ces derniers temps les séjours à l'hôpital, officiellement pour des examens de contrôle. En avril 2021, le milliardaire avait été hospitalisé plus de trois semaines pour des "séquelles du Covid-19" qu'il avait contracté en septembre 2020.