VIDÉO - En Égypte, l'enfer blanc des mines de calcaire

Au lever du soleil, le calvaire du calcaire prend une nouvelle tournure. Au bruit et à la poussière, s'ajoute désormais une chaleur étouffante de plus de 30°, et une luminosité éblouissante dans un univers totalement blanc. Les ouvriers fabriquent 20 000 briques par jour, destinées au marché local de la construction. Mais ce qui rapporte le plus, c'est la poudre de calcaire.

Un produit utilisé dans une trentaine d'industries différentes dans le monde, y compris en France. Du savon, du dentifrice, du verre, mais aussi dans beaucoup de médicaments.