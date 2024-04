VIDÉO - En escale pendant leur croisière, ils tardent à remonter sur le navire... et finissent naufragés sur une île africaine

Des voyageurs en escale sur une île au large de l'Afrique n'ont pas pu remonter sur leur bateau. Le commandant leur a refusé l’accès en raison de leur retard à l’heure du rendez-vous. Parmi les refoulés se trouvaient une femme enceinte, un paraplégique et un cardiaque…

Du rêve au cauchemar, il n’y a parfois qu’un pas. Ou une heure. Initialement, il s’agissait pour les huit concernés, six Américains et deux Australiens, de longer les côtes africaines à bord du paquebot Norwegian Dawn, depuis Le Cap, en Afrique du Sud, jusqu’à Barcelone, du 20 mars au 10 avril. Mais leur voyage s’est brutalement interrompu le 27, date d’une escale sur l’île de Sao Tomé-et-Principe, au large du Gabon, que nos huit croisiéristes ont entrepris de visiter hors programme officiel. Mais ils sont revenus à quai avec une heure de retard par rapport à l’horaire prévu. Et le commandant a levé l’ancre sans eux, les laissant coincés sur place sans argent, sans bagages et sans médicaments.

Parmi eux, une femme enceinte, une personne paraplégique et une autre souffrant de problèmes cardiaques… Ainsi que Jill et Jules Campbell, un couple d’Américains, les seuls à avoir une carte bancaire sur eux, qui ont donc payé pour l'ensemble des retardataires hébergement et nourriture sur place. Pour la modique somme de 5.000 dollars (environ 4.600 euros). Ce qui fait cher le manque de ponctualité. Mais la compagnie, droite dans ses bottes, s’est contentée de répondre, par voie de communiqué, que "bien qu'il s'agisse d'une situation malheureuse, les invités ont la responsabilité de s'assurer qu'ils reviennent à l'heure publiée, qui est largement communiquée via l'interphone, et affichée juste avant de quitter le navire".

Le groupe a ensuite, sans un quelconque document de voyage, ni certificat de vaccination (exigé presque partout en Afrique), essayé de rallier le paquebot, au bout d'un périple de quinze heures et six pays traversés (durant lequel la personne cardiaque est tombée malade, faute de médicaments), le 31 mars au port de Banjul, en Gambie… Malheureusement, le bateau n’a pas pu y accoster à cause de la marée basse. Aux dernières nouvelles, ils espèrent désormais y parvenir à Dakar, au Sénégal. Mais ils ne sont plus tout à fait certains de vouloir remonter à bord. "Après ce dont nous avons été témoins, nous sommes certains qu'il existe un ensemble de règles que la compagnie a suivies, mais de manière trop rigide", ont euphémisé les Campbell sur NBC.