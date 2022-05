En Floride, un passager fait atterrir l'avion

Un atterrissage parfait et un sang-froid hors du commun. Pour cause, le pilote d'un avion privé a perdu connaissance au cours d'un vol. Dans cette situation particulièrement stressante, l'un des deux passagers prend alors les commandes et contacte les contrôleurs aériens pour leur demander des instructions. Il leur avoue n'avoir aucune idée de sa situation géographique.