EN IMAGES - Fuites sur les gazoducs Nord Stream : l'inquiétant bouillonnement observé en mer Baltique

Les images montrent l'ampleur de l'événement. Trois grandes fuites ont été détectées dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2, lundi, en mer Baltique, sur fond de soupçons de sabotage et alors que des explosions "très probablement dues à des détonations" ont été enregistrées à proximité des sites et juste avant l'apparition des fuites, a annoncé mardi un institut sismique suédois. Des émanations de gaz visibles à la surface de la mer baltique avec des bouillonnements allant de 200 jusqu'à 1000 mètres de diamètre, selon l'armée danoise, qui a diffusé plusieurs images du phénomène.