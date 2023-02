EN IMAGES - La Turquie et la Syrie dévastées par un séisme meurtrier

Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Un puissant et meurtrier séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine, dans la nuit du lundi 6 février, causant l'effondrement de centaines d'immeubles. Le dernier bilan fait état d'au moins 500 morts dans les deux pays et de milliers de blessés, alors que secouristes et habitants sont lancés dans une course contre-la-montre pour retrouver les survivants.

Selon l'institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre, dont les secousses ont été ressenties jusqu'à Chypre et au Liban, a eu lieu à 4 h 17 locales (2 h 17 en France), à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres. L'épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne. Au moins 50 répliques se sont fait sentir en Turquie. Les autorités turques et syriennes sont en alerte maximale, et la Turquie a émis un appel à l'aide internationale.