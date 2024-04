EN IMAGES - Le centre des Etats-Unis ravagé par une centaine de tornades en 48 heures

Une centaine de tornades, parfois meurtrières, ont balayé les Etats-Unis depuis vendredi. Au moins cinq personnes ont été tuées et d'importants dégâts sont à déplorer. Des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent notamment des habitations littéralement éventrées.

D'immenses tourbillons sombres qui déchirent le ciel. En 48h, les Etats-Unis ont été balayés par plus d'une centaine de tornades ayant entrainé la mort d'au moins cinq personnes et causés d'importants dégâts. Après que 78 tornades ont été enregistrées vendredi, principalement dans l'Iowa et le Nebraska, 35 autres ont été dénombrées samedi du nord du Texas au Missouri, précisent les services météorologiques américains (NWS).

Des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux témoignent de leur intensité. De Sulphur, particulièrement touchée, il ne reste plus rien ou presque comme le montrent les images aériennes dans le reportage en tête de cet article. Ses 20.000 habitants ont du fuir. En cause : une tornade gigantesque à la trajectoire imprévisible. "Nous gardions la tête baissée au cas où quelque chose tomberait et nous sentions le sol puis la maison trembler, ça m'a semblé durer une éternité", témoigne une habitante.

Face à l'ampleur des dégâts dans l'Oklahoma, l'état d'urgence est déclaré pour au moins trente jours.

En cette période de l'année, les tornades sont fréquentes dans le centre du pays. Dans cette zone, l'air froid venu du Canada et l'air chaud venu du Golfe du Mexique se rencontrent. Les autorités redoutent dans les prochaines heures de nouvelles tornade, alors que le nombre recensé ce week-end est exceptionnel.