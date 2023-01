EN IMAGES - États-Unis : scènes de désolation après le passage de dizaines de tornades

Si les tornades touchent régulièrement les États-Unis, le phénomène qui a endeuillé le sud-est du pays est exceptionnel. Au moins sept personnes ont été tuées, jeudi 12 janvier, alors que pas moins de 45 tornades ont traversé l'Alabama, le Kentucky et la Géorgie. Selon les autorités locales, six victimes sont décédées dans le comté d'Autauga, dans le centre de l'Alabama, et un enfant de six ans a perdu la vie dans le comté de Butts en Géorgie, à environ 90 km au sud d'Atlanta, après la chute d'un arbre sur la voiture dans laquelle il se trouvait.