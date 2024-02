En Inde, un train fou parcourt plus de 70 km sans conducteur

L'engin a finalement pu être stoppé par des blocs de bois placés sur les voies ferrées, ont indiqué les autorités. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré le train passant à grande vitesse devant plusieurs gares.

Il a parcouru plus de 70 kilomètre en solo avant d'être stoppé dans sa folle échappée. Dimanche 25 février, un train et sa cinquantaine de wagons chargés de graviers, circulaient à la vitesse 100 km/m, depuis l'État septentrional du Jammu-et-Cachemire jusqu'au Pendjab (nord), avant d'être interrompus dans leur course par des blocs de bois placés sur les voies.

Les chemins de fer ont déclaré à l'agence Press Trust of India (PTI) que l'incident s'était produit entre 07h25 et 09h00 heure locale (02h55 et 04h30, en France), au départ de la gare de Jammu où le train avait stationné pour permettre un changement d'équipage.

Peu après le débarquement du conducteur et de son équipier, le train a dévalé seul la pente. Tous les passages à niveau sur son itinéraire ont été fermés pour éviter tout accident. "Nous avons ordonné une enquête", a déclaré à l'AFP Deepak Kumar, porte-parole de la Northern Railways, au lendemain de l'incident, précisant qu'il n'y avait eu aucune victime.

L'Inde, qui possède l'un des réseaux ferroviaires les plus vastes du monde, a connu un grand nombre d'accidents de train meurtriers dans son histoire. La sécurité s'est toutefois améliorée ces dernières années à la faveur d'investissements et d'améliorations technologiques.