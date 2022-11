En Iran, des ambulances utilisées par les forces de sécurité pour interpeller les manifestants ?

La ruse du système répressif iranien pour mater la contestation qui dure depuis deux mois. Selon le New York Times, qui a recensé et vérifié plusieurs photos et vidéos, les forces de sécurité iraniennes ont recours à des ambulances pour pénétrer les cortèges des manifestants et ainsi les arrêter. Le quotidien a recueilli le témoignage d'un habitant de Téhéran qui a assisté à une scène peu banale : il a vu trois protestataires littéralement "poussés" dans une ambulance, alors qu’ils ne semblaient pas avoir été blessés. Plusieurs images montrent la présence d’ambulances "entrant ou sortant des postes de police, ou positionnées juste à l’extérieur, dans au moins six endroits à travers le pays".