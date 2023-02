VIDÉO - En Iran, un couple condamné à dix ans de prison après avoir dansé dans les rues de Téhéran

La scène pourrait sembler banale : un jeune couple esquisse quelques pas de danse dans la rue, à la nuit tombée, filmé par un téléphone. La jeune femme, cheveux détachés, est dans les bras de son compagnon. Derrière eux, la tour Azadi de Téhéran, toute illuminée, l'un des principaux monuments de la capitale iranienne. Mais pour ces quelques secondes de joie, tous deux ont été condamnés à plus de dix ans de prison par un tribunal du pays, en proie à un puissant mouvement de contestation depuis des mois.

Astiyazh Haghighi et son fiancé Amir Mohammad Ahmadi, âgés d'une vingtaine d'années et populaires sur Instagram, ont été arrêtés en novembre après que leur vidéo, en tête de cet article, soit devenue virale. Une séquence interprétée comme un symbole de défiance par le régime, la jeune femme ne portant pas de voile islamique, allant ainsi à l'encontre des règles strictes de la République islamique. Les femmes ne sont pas non plus autorisées à danser en public dans le pays, et encore moins aux côtés d'un homme.

Autant de libertés revendiquées par la protestation populaire qui secoue l'Iran, dont cette vidéo est devenue l'un des emblèmes. D'autant que la gigantesque et futuriste tour Azadi ("liberté") est un lieu sensible pour le pouvoir.