VIDÉO - En pleine guerre en Ukraine, la Russie célèbre les 80 ans de la victoire à Stalingrad

Ce jeudi, les Russes célèbrent le tournant de la Seconde Guerre mondiale. La Russie commémorent les 80 ans de la victoire soviétique dans la bataille de Stalingrad, date majeure de la Seconde guerre mondiale et symbole du patriotisme prôné avec une force redoublée par Vladimir Poutine en pleine offensive en Ukraine. Le maitre du Kremlin se rend à Volgograd pour participer aux célébrations.

À Volgograd, ex-Stalingrad, ville d'un million d'habitants sur les rives de la Volga, mercredi et jeudi ont été déclarés journées non travaillées. Cette décision a été prise "compte tenu de l'importance particulière de la défaite des forces nazies dans la bataille de Stalingrad pour la victoire" finale dans la Seconde guerre mondiale, a expliqué l'administration régionale. Un défilé militaire et un concert feront partie des célébrations, alors que des fleurs et des gerbes vont inonder dès le matin le Mamaïev Kourgan, une colline stratégique qui fut l'objet de terribles combats.

À la veille du 80e anniversaire de la victoire à Stalingrad, un buste de Staline a été inauguré à Volgograd, aux côtés de ceux de deux chefs militaires célèbres pour leur rôle dans cette bataille, Gueorgui Joukov et Alexandre Vassilievski.