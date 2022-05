VIDÉO - En Suisse, un pont mobile permet d'éviter les embouteillages

"Pour tester la résistance du pont, on a fait rouler 244 poids lourds les uns derrière les autres à plus de 60 km/h. Puis, ils ont tous freiné en même temps", raconte au 20H de TF1, dans le reportage en tête de cet article, Jurg Merian, l'un des chefs de projet.

Côté utilisateurs, les impressions divergent. "C'est bizarre lorsque l'on monte dessus. Ils auraient dû limiter à 20km/h maximum, pas plus. Je suis monté trop vite et c'était un peu trop abrupt", détaille un Suisse. Un autre automobiliste s'estime, quant à lui, satisfait de la construction de ce pont mobile. "On se sent en sécurité", sourit-il.