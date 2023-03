VIDÉO - En Thaïlande, des collines ravagées par les incendies

Depuis début 2023, sur les 11 millions d’habitants, 1,7 million (soit un peu plus de 15%) sont déjà passés par la case hôpital pour des problèmes respiratoires. L’industrialisation frénétique, alliée à une circulation extrêmement dense et les brûlis saisonniers des agriculteurs, sont les causes de cette dégradation majeure. L'indice de pollution aux particules fines atteint des pics, parfois 4 fois supérieur au maximum recommandé de l'OMS.

Le nord de la Thaïlande est particulièrement touché et, cette semaine, les villes de Chiang Mai et Chiang Rai sont arrivées en tête de la liste des villes les plus polluées du monde établie par la société de surveillance IQAir, devançant des capitales comme New Delhi (Inde) et Pékin (Chine).