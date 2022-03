VIDÉO - En Ukraine, des soldats russes au cœur de la guerre de communication de Kiev

Les Ukrainiens diffusent aussi massivement sur les réseaux sociaux des vidéos des prisonniers russes affamés ou encore forcés à exprimer des regrets et à se désolidariser de l'initiative de Vladimir Poutine. Raphaël Maurel mettait d'ailleurs en garde contre une possible "mise en scène" dans ces vidéos, qui pourraient montrer "un faux soldat ou encore un déserteur non-belligérant". Kiev mène aussi sa guerre de communication devant l'Organisation des Nations unies : son ambassadeur y a brandi le 1er mars le supposé SMS d'un soldat russe envoyé à sa mère. "J'ai peur, on tire sur toutes les villes, sans exception, et même sur les civils", se plaignait le combattant, avant de mourir au combat.

Le but de cette opération de communication bien ficelée : faire valoir la puissance de la résistance ukrainienne, mais aussi faire réagir notamment les mères des soldats pour qu'elles saisissent la hiérarchie militaire russe. Avec déjà de premiers succès. "Aujourd'hui, j'ai appelé le ministère de la Défense. Hier j'avais déjà appelé les chefs de mon fils, ils m'ont dit qu'ils s'occuperaient de lui", explique l'une d'elle dans une vidéo diffusée par Radio Free Europe, un média financé par le Congrès américain.

À nouveau, ce sont elles qui ont été interpellées mercredi matin par Pravda Gerashchenko, conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, sur son compte Telegram aux plus de 240.000 abonnés. "Message à l'attention des mères de soldats russes qui se sont rendus. Je publie des listes et le visage de vos fils : ils sont 32", a-t-il écrit. Certains de ces soldats ont moins de 20 ans. Le responsable promet aux parents de les renvoyer sains et saufs si la guerre se termine.

Les autorités ukrainiennes ont aussi lancé une plateforme pour permettre aux proches des combattants russes d'identifier ceux qui ont été tués ou capturés sur le front. Bloqué en Russie, le site continue de diffuser ses informations et vidéos sur le réseau Telegram. Plus largement, des images de corps de militaires russes morts sur le front ukrainien se diffusent sur les réseaux sociaux, malgré la volonté du Kremlin de resserrer davantage encore son contrôle sur les informations qui circulent sur la guerre, un mot d'ailleurs interdit dans les médias russes.