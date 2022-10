En Ukraine, un hiver sans électricité ni chauffage ?

Il y a ceux qui n’ont plus de courant et ceux qui vont devoir restreindre leur consommation car les infrastructures énergétiques ont été durement touchées encore une fois, par les dernières attaques de drones russes. Et c’est à l’échelle nationale maintenant que les Ukrainiens vont devoir faire face à des pénuries d’électricité à quelques semaines seulement du retour des premiers grands froids.