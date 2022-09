Énergie : des milliers de petites entreprises anglaises au bord de la faillite

Indispensables à la préparation de l'emblématique fish and chips, les friteuses sont aussi très consommatrices d'énergie. C’est une mauvaise nouvelle pour le patron de Stones Fish and Chips qui renouvelle son contrat avec son fournisseur d'énergie. Cela va lui coûter 400% de plus, soit 3 200 euros supplémentaires chaque mois.