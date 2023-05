Enfants disparus en Colombie : de nouveaux indices retrouvés dans la jungle plus de trois semaines après

Tous les espoirs sont encore permis. Vingt-quatre jours après la disparition dans la jungle colombienne de quatre enfants de 13, 9, 4 ans et 11 mois, de nouveaux objets leur appartenant ont été trouvés à deux endroits différents dans la forêt tropicale, rapporte ce jeudi 25 mai BBC News. Ils ont été repérés par une femme autochtone à environ 500 m du site du crash de l'avion dans lequel ils voyageaient.

"Elle a trouvé une couche sale, une serviette verte et des chaussures qui, à en juger par leur taille, appartiendraient au deuxième plus jeune des frères et sœurs disparus, âgé de quatre ans. La couche aurait été portée par le bébé de 11 mois", ajoute le site de la chaine d'informations britannique, ajoutant que "l'équipe de recherche a trouvé une autre couche, un étui pour téléphone portable et un bouchon rose qui correspond au biberon trouvé la semaine dernière".