Enfants / Guerre : une catastrophe humanitaire

"Depuis le début de l'invasion russe, 689 enfants ont été directement touchés par les attaques. Et ce ne sont que ceux que nous connaissons : 446 enfants ont été blessés, 243 sont morts et 139 autres ont disparu", précise Volodymyr Zelensky, président ukrainien. Il est à préciser qu'en Ukraine, ce 2 juin est la journée de l'enfant. Pour cela, des peluches ont été installées dans des bus, chacune pour représenter une petite victime, à Lviv. Thomas Friang, fondateur et directeur général à l'Institut Open Diplomacy, affirme que l'une des conséquences de cette guerre c'est qu'on aurait "Au moins une génération qui nourrira une haine relativement féroce de l’envahisseur russe".