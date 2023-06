VIDÉO - Enfants retrouvés en Colombie : l'incroyable récit de 40 jours de traque dans la jungle

Sans véritable piste à suivre, les recherches de l'armée se poursuivent dans l'épaisse jungle colombienne. À partir du 21 mai, un peu moins d'une centaine d'indigènes venus de plusieurs régions du pays se joignent aux recherches. Ils expliquent alors vouloir "dialoguer" avec la jungle. 24 heures plus tard, le général Pedro Sánchez - en charge des recherches - juge que retrouver les enfants n'est plus "qu'une question d'heures". Au 22 mai, ce sont environ 150 soldats et indigènes qui sont mobilisés sur les recherches, la radio officielle de l'armée colombienne se mobilise alors et diffuse massivement des appels à témoin.

Le 24 mai, plusieurs éléments appartenant aux enfants sont retrouvés par les militaires : couches, chaussures, accessoire de téléphone portable, un bouchon de bouteille ainsi qu'une serviette. D'après les soldats, l'état de décomposition de l'ensemble des éléments permettent de situer leur passage sur le site entre le 3 et le 8 mai. Le 31, une empreinte de pas - attribué à l'aînée des enfants - relance les espoirs des personnes mobilisées, après 25 jours de recherches. Le 4 juin, les soldats chargés de faire les recherches mettent au point une nouvelle technique pour tenter de retrouver les enfants. Ils installent alors un "ruban de vie" long de 11 kilomètres tout autour de la zone de recherche. En tout, 600 sifflets sont accrochés dessus.