Enfants retrouvés en Colombie : l'opération ne s'arrêtera pas tant que Wilson, le chien-soldat, n'aura pas été récupéré

"N'abandonnez jamais un partenaire". Deux jours après le sauvetage des quatre enfants perdus dans la jungle colombienne, l'armée a décidé de poursuivre ses opérations de recherches afin de retrouver Wilson, le chien commando - un berger belge âgé de 6 ans - mobilisé sur les lieux.

Dans les premiers jours de l'opération "Espérance", il avait permis de retrouver l'épave de l'avion transportant les enfants, leur mère et un chef indigène. Un peu plus tard, il avait mené les sauveteurs jusqu'à la tétine du plus jeune des enfants disparus.

"Tous unis pour récupérer notre commando canin Wilson de la jungle. L'opération n'est pas terminée tant que vous ne l'avez pas trouvé !", ont tweeté dimanche les Forces militaires colombiennes. "Un camarade tombé n'est jamais abandonné sur le terrain du combat. L'opération Esperanza avance dans la recherche de notre chien Wilson, qui, en traquant les enfants, s'est éloigné des troupes et s'est perdu", avait assuré la veille l'armée colombienne citant son chef d'état-major, le général Bonilla.

Dans le même temps, l'armée colombienne a publié sur TikTok un court extrait des recherches où l'on voit le chien s'avancer dans la jungle alors que les enfants - âgés de un à 13 ans - étaient encore portés disparus. L'animal avait été appelé dans la jungle en raison de sa formation à la détection de personnes et de substances.