"J'ai vu mon fils mourir sur TikTok" : au Royaume-Uni, la multiplication des attaques au couteau met le gouvernement sous pression

Une attaque au couteau a lieu toutes les 11 minutes au Royaume-Uni. Les auteurs, comme les victimes, sont de plus en plus jeunes. Enquête de TF1 sur un phénomène très inquiétant.

Ils sont à double tranchant, au sens propre du terme. On les reconnaît à leur pointe acérée, leur lame incurvée, souvent trouée, de plus de 20 cm, leur manche fluo et aux messages menaçants inscrits dessus. On les appelle les couteaux "zombie", en référence aux films d’horreur dont ils sont inspirés. Si la vente d’armes à feu est strictement contrôlée au Royaume-Uni, de nombreux mineurs se tournent vers ces armes blanches elles aussi illégales, mais qu’il est bien plus facile de se procurer. Les conséquences dévastatrices de ce phénomène obligent le gouvernement britannique à réagir.

En 2023, 50.000 attaques au couteau ont été recensées outre-Manche. En dix ans, leur nombre a augmenté de plus de 70%. Ces huit derniers mois, elles ont coûté la vie à près de 250 personnes. Entre 2012 et 2022, le nombre d'infractions commises par des mineurs portant une arme blanche a progressé de 19% en Angleterre et au pays de Galles, selon le ministère de la Justice. Sur une pelouse au pied du Parlement, à Londres, les victimes sont représentées par leurs vêtements, disposés là symboliquement par leurs familles pour interpeller la puissance publique.

"J’ai vu mon fils mourir sur Snapchat et TikTok, témoigne, au micro de TF1, dans l’enquête du JT de 20H visible en tête de cet article, Nadine Searchwell, mère de Keelan Morris Wong, tué dans une attaque au couteau à Londres en 2023. Les vidéos n’ont pas été retirées pendant un certain temps… Aucun parent ne devrait voir ces choses." Julie Taylor, grand-mère de Liam Taylor, tué, lui, dans l’Essex en 2020, insiste : "Acheter un couteau est aussi facile que d’acheter une canette de soda dans un magasin." De fait, démonstration à l'appui, tout un chacun peut se procurer un couteau "zombie" en quelques clics, pour 25 euros.

Capture d'écran TF1

Les policiers reconnaissent une difficulté face aux commandes passées à l'étranger. "Les douanes surveillent toute information concernant les couteaux importés dans le pays et nous envoient ces renseignements, mais c’est compliqué pour nous de retracer où ils sont achetés et à qui ils sont vendus, nous indique Simon Yates, inspecteur en chef dans la police du Sussex. Nous avons du mal à les retrouver, à moins d'interpeller les porteurs dans la rue quand ils les sortent."

Autre problème : les assaillants, dont un tiers a des liens avec le trafic de drogue, n’hésitent pas à s’en prendre aux forces de l’ordre, comme le montrent les images de TF1 datant de septembre 2022. On y voit, en caméra embarquée, des policiers londoniens, armés seulement de pistolets à impulsion électrique, tentant d’interpeller un homme avec son couteau, qui parviendra à frapper trois d’entre eux (deux ont été grièvement blessés) avant d’être finalement maîtrisé, puis condamné à perpétuité pour tentative de meurtre. Beaucoup d’adolescents disent acheter ces armes pour se protéger.

Alors la police mise notamment sur la prévention dans les écoles, en distribuant par exemple des jeux de cartes alertant sur les conséquences. Des poubelles spécifiques, de couleur rouge, sont aussi installées dans les commissariats, pour inciter les détenteurs de couteaux à les rendre ainsi volontairement, sans qu’aucune question ne leur soit posée. Dans le Sussex, ce dispositif a permis de récupérer quelque 1.300 armes blanches l’année dernière.

"C’est devenu comme une mode d’avoir un couteau"

En parallèle, un business de la sécurité se développe en Angleterre. Le patron de l'entreprise Todd Research reçoit de plus en plus de demandes pour des portiques à 4.000 euros. "Il y a quinze ans, vous ne les auriez vus que dans les aéroports et les bâtiments gouvernementaux. Maintenant, on en trouve dans les boîtes de nuit et même dans les écoles, indique le directeur des ventes, Jason Wakefield. C’est devenu comme une mode d’avoir un couteau, les réseaux sociaux encouragent cette tendance."

Face à cette "mode" dangereuse, le gouvernement a promis de durcir les sanctions, en interdisant tous couteaux ou machettes "conçus pour menacer sans avoir aucune utilité pratique", et en punissant de deux ans de prison (contre six mois actuellement) la fabrication, la possession ou la vente d'arme illicite, sans que l’on sache toutefois quand cette loi sera promulguée. Le nombre de patrouilles dans les lieux à risque sera, lui, augmenté dès le printemps. De leur côté, les conservateurs appellent à étendre les pouvoirs de la police pour saisir, voire détruire, ces armes.