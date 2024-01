ENQUÊTE LCI – Du gaz toxique russe sur le front en Ukraine ?

Des soldats ukrainiens disent avoir observé des grenades lancées par les Russes, dégageant du gaz toxique. Une équipe de LCI a enquêté sur ces accusations et ces victimes qui montrent des signes d’empoisonnement.

L’armée russe utilise-t-elle des armes chimiques interdites en Ukraine ? Ce sont les éléments qui ressortent des autorités ukrainiennes, ainsi que des témoignages récoltés sur le terrain, par la journaliste Gwendoline de Bono pour LCI. "D’abord, un drone kamikaze a touché le blindage et au même endroit, venant de l’autre côté, un autre drone est arrivé avec ce gaz", raconte ainsi Bekha, de la 65ᵉ brigade. "Il y avait quand même un gaz bleu que l’on voyait au sol. On était déjà couchés car le premier drone nous a surpris et immédiatement, le second drone est arrivé et nous a empoisonné. On a été pris de nausées instantanément et notre gorge brulait", nous confie-t-il. "Je pleurais, c’était impossible d’ouvrir les yeux", raconte son compagnon à ses côtés.

Un gaz interdit par la Convention de l'ONU

En juillet dernier, des soldats infectés par ce gaz avaient alors été filmés par une autre équipe de LCI, près de la ville de Bakhmout. De fait, ces accusations ont déjà été émises publiquement par les forces ukrainiennes, comme cet été dans la région de Marinka. "Nous avons enregistré le fait que l'ennemi a largué une munition chimique en aérosol interdite avec un effet suffocant sur l'une des positions. Le vent soufflait dans la direction de l'ennemi", a assuré Valeriy Shershen, porte-parole du Centre de presse commun des forces de défense de Tavria, cité par Ukrinform. Encore plus tôt au printemps 2022, le régiment Azov, retranché à Marioupol, avait affirmé qu'un drone russe avait largué une "substance toxique" sur des soldats et civils.

Selon les informations de LCI, il s’agirait de gaz CS, une substance lacrymogène interdite par la Convention sur les armes chimiques et déjà vue dans des grenades K51, elles-mêmes récupérées sur des positions russes en 2022. L'implication de ce gaz a également été évoquée par un responsable des renseignements ukrainiens auprès de CNN. Attachées à un drone, ces grenades seraient le plus souvent larguées dans des tranchées et viseraient à déstabiliser l’ennemi avant de l’attaquer.

En Ukraine, les cas d'empoisonnement de soldats ne feraient qu’augmenter, selon Rudy, secouriste militaire de la 5e brigade d’assaut. "Les deux dernières semaines, ces cas sont devenus de plus en plus fréquents. Les gars sont emmenés ici avec des signes d’empoisonnement et lorsque vous allez vers eux pour les déshabiller, vous vous penchez sur leurs vêtements qui sont encore contaminés et vous-même vous commencez à pleurer. Tout brûle."

Les autorités ukrainiennes disent avoir recensé 465 cas d’utilisation de ce gaz toxique par les forces russes, dont 81 seulement sur le mois de décembre.