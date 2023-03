VIDÉO - Yachts, villas... pourquoi la traque des biens russes est si difficile en France

Prenez par exemple la luxueuse villa dévoilée dans le reportage de TF1, avec piscine et terrasse, d'une superficie de 500 m² sur les hauteurs de Cannes, dans les Alpes-Maritimes, louée entre 25.000 et 30.000 euros la semaine. Ajoutez la salle de sport et le home cinéma, c'est "une maison où on a tout sur place", présente Mariana Stavila, concierge de prestige. L'identité du propriétaire reste confidentielle, mais il y a des oligarques russes, proches de Vladimir Poutine, dans les clients de son agence. Depuis un an, ils ont interdiction de pénétrer sur le territoire français. Mais selon elle, ils louent leurs maisons à leurs proches. Pour payer la facture, l'argent "transite" par des sociétés-écrans : "On est payé via des comptes étrangers, suisses, belges, au Luxembourg et à Monaco", dit-elle. "Ils ne peuvent même pas transférer 1000 euros vers la France".

Ce que confirme Sara Brimbeuf, responsable du plaidoyer grande corruption et flux financiers illicites pour Transparency International France : "Ces oligarques, contrairement à vous ou moi, ne sont pas les propriétaires officiels de ces actifs : les villas, les hôtels particuliers, les voitures de luxe... Ils se cachent dans un labyrinthe de sociétés-écrans et passent par des hommes de paille pour ne pas être relayés à leur patrimoine".