VIDÉO - Arras, Conflans-Sainte-Honorine, Paris… Une filière de terroristes venus du Caucase ?

Sur le sol français, la communauté originaire du Caucase du Nord est peu nombreuse. On dénombrerait actuellement entre 20.000 et 50.000 personnes. L'infime partie de ceux qui se radicalisent en France appartient souvent à la deuxième génération. Il s'agit alors de très jeunes hommes qui pratiquent un islam plus radical que celui de leurs ainés

"Dans le cas de l'assassinat de Samuel Paty, comme dans le cas de ce professeur à Arras, on a deux jeunes garçons qui sont issus de fratries. C'est aussi très important. Ils ne se sentent pas adaptés ni à leur communauté d'origine, ni à celle dans laquelle ils sont arrivés, c'est-à-dire la France. Ils ont l'impression, à tort ou à raison, d'être exclus de tout le monde et se radicalisent", explique Anne Nivat, grand reporter de guerre et spécialiste du monde russe.