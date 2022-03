"Levez la main si vous êtes à Odessa" : en Ukraine, des cours à distance pour les élèves qui le peuvent

À l'autre bout de la ville, bien loin de ses camarades, Margarita, 14 ans, se dit comme eux, plus attentive que jamais. "J'ai besoin d'étudier très sérieusement pour qu'après la guerre, ce pays soit plus prospère", dit-elle. Macha, elle, s'est réfugiée en Moldavie avec sa famille. Elle apprécie ce lien fragile avec sa vie d'avant. "Étudier m'aide à me concentrer sur des choses simples. Et j'oublie un petit peu qu'il y a cette guerre. Je suis tellement reconnaissante vis-à-vis de mes professeurs", confie-t-elle, avant de s'effondrer en larmes. "Ne pleure pas s'il te plaît, on se reverra bientôt. Tout ira bien", lui répond sa professeure pour tenter de la consoler.