VIDÉO - Entorse au Brexit : on peut (provisoirement) se rendre à Jersey sans passeport

Cette simplification administrative devrait permettre d'augmenter le nombre de visiteurs sur les îles britanniques côtières. Depuis l'entrée en vigueur des lois post-Brexit, la fréquentation touristique avait fortement baissé. L’an dernier, les compagnies maritimes avaient enregistré une diminution d'affluence de 40 à 50%.

Avec l'entrée en vigueur de cette mesure d'entrée simplifiée, les compagnies de transport espèrent revoir plus de monde sur leurs bateaux pour Jersey. Un souhait partagé par Michel Jeanne, guide depuis 40 ans sur l'île, qui attend avec impatience le retour des touristes. "L'année dernière, 50% des gens qui me contactaient n'avaient pas de passeport et ont dû annuler leur visite", rapporte-t-il dans la vidéo en tête de l'article.