VIDÉO – Routes et supermarchés pris d’assaut : le sauve-qui-peut des habitants de Kiev

Comme cette femme, ils sont très nombreux à vouloir quitter la ville. Très rapidement, les routes se remplissent. Les stations-essences sont pleines. On aperçoit une énorme file d’attente. Les conducteurs sont tendus. Ils veulent tous partir au plus vite. "Je ne sais pas vraiment où aller. Les gens disent de rejoindre le village le plus proche", affirme une jeune femme. "Après je vais prendre un pistolet et tirer sur les Russes", poursuit un homme après avoir fait son plein.

Devant tant de monde, le pompiste, lui aussi, est inquiet. Il n’y aura pas assez d’essence pour tous ceux qui veulent fuir. "Tout le monde veut remplir sa voiture. Dans une heure, les cuves seront vides. Il n’y aura plus rien", affirme-t-il.

Face aux bombardements, d'autres se réfugient dans le métro.