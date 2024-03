Vidéo inédite d'Alexeï Navalny : "C'était un bloc de granit", se souvient Jacques Maire, l'ex-député qui l'avait interviewé

En partenariat avec le journal "Libération", LCI a révélé mercredi un entretien inédit entre l'ex-député LREM Jacques Maire et l'opposant russe Alexeï Navalny, décédé en février en prison. Au sujet du militant combattant Vladimir Poutine, l'ancien parlementaire se souvient d'un homme "charismatique" et "détendu". "Tout pouvait être abordé avec lui", a assuré ce jeudi Jacques Maire en référence à cette rencontre.

Il fut le dernier à réaliser un entretien avec Alexeï Navalny avant son incarcération. L'ex-député LREM Jacques Maire avait mené, au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, une enquête sur les circonstances de l'empoisonnement, en août 2020, du principal opposant russe à Vladimir Poutine. Une conversation filmée et diffusée pour la première fois par LCI en partenariat avec le journal Libération, mercredi. Mort en prison dans des circonstances troubles mi-février, Alexeï Navalny se savait déjà en danger au moment de retourner en Russie, un mois après cet échange.

Selon Jacques Maire, invité de LCI ce jeudi, l'activiste a très rapidement accepté de rencontrer les enquêteurs de Conseil de l'Europe, auquel la Russie appartenait toujours à cette époque. Navalny avait d'ailleurs multiplié les recours devant cette instance pour contrer les actions du pouvoir russe menées à son égard. Le jour du rendez-vous, le 17 décembre 2020, l'ex-député est d'emblée surpris par le comportement "extraordinaire" du militant politique. "Il sourit, il a un humour qui sera une arme de guerre pendant sa période en prison", se souvient Jacques Maire dans la vidéo à retrouver en tête de cet article.

"On sent qu'à ce moment-là, il était déjà dans le combat", se souvient Jacques Maire

L'ancien membre du Palais-Bourbon se souvient d'un homme "en forme", malgré les longs mois de convalescence qui ont suivi sa contamination à la substance toxique du novitchok, l'été précédent. Il accuse le pouvoir de Vladimir Poutine d'avoir fomenté cet empoisonnement. "C'était un bloc de granit, il n'hésitait sur aucune question, confirme Jacques Maire. Il était très affirmatif. Tout pouvait être abordé avec lui. On sent qu'à ce moment-là, il était déjà dans le combat." "Charismatique et "séduisant", sa bonhomie permet donc d'installer un échange "sur un mode assez détendu", selon l'émissaire français.

Autour de lui, un important dispositif de sécurité est installé pour le protéger. En plus de ses proches, la police allemande protégeait de près l'opposant. "Navalny a fait l'objet de 17 approches pour être empoisonné, rappelle Jacques Maire. Il représente la principale menace pour le régime de Vladimir Poutine, il s'agit donc de le protéger à tout prix." Son empoisonnement, quelques mois plus tôt, "l'a fait souffrir atrocement", pointe l'ex-élu. En comparaison, la perspective de revenir en prison une fois de retour en Russie ne semble donc pas lui faire peur.

Un mois jour pour jour après cet entretien, Alexeï Navalny sera arrêté à Moscou pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire dans une affaire de corruption passée. Une interpellation en forme "d'ironie" de l'histoire, l'opposant s'étant éloigné pour soigner son empoisonnement... dont il accuse le Kremlin de l'avoir commandité.