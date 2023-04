VIDÉO - États-Unis : 5 morts après le passage d'une tornade dans le Missouri

En ce moment dans le pays, pas un jour ne passe sans une alerte aux tornades. Chaleur, air humide au niveau du sol et plus sec en altitude, les conditions atmosphériques sont réunies selon les météorologues. De nouvelles alertes ont déjà été émises pour les prochaines heures. Aux États-Unis, il y a 1200 tornades par an. C'est plus que tout autre pays dans le monde.