Envoi de matériel militaire en Ukraine : de quel ordre est-il ?

Notons que ces fournitures n'ont pas commencé dans ce contexte, cela fait des années que les Américains ont donné aux Ukrainiens des missiles anti-chars avec des portées de 1 000 mètre et qui font certainement des dégâts en ce moment. Néanmoins, cela va rester des armements légers et défensifs, non des blindés lourds et donc assez limités dans la portée.