"La réouverture s'est faite trop rapidement" : la Chine confrontée à une explosion de cas de Covid

À Pékin, les passants, interrogés par les reporters de TF1 dans le reportage en tête de cet article, sont partagés. "On allait mourir si on ne rouvrait pas. L'économie, c'est le plus important", juge l'un d'entre eux. Mais d'autres sont dans l'incompréhension, et fustigent la décision des autorités. "La réouverture s'est faite trop rapidement, beaucoup de gens le pensent. En termes de médicaments, d'équipements, nous n'étions pas prêts", estime un jeune homme, tandis que son ami s'insurge : "Où sont les experts qui ont décrit le Covid comme un rhume ? Invitons-les à visiter les crématoriums, ils comprendront la situation".

Après trois ans d'une politique sanitaire extrêmement stricte, où un seul cas de Covid pouvait conduire au confinement d'un immeuble ou un quartier entier, la population chinoise, peu vaccinée, n'a pas pu développer d'immunité collective. Ce qui explique, en partie, cette véritable flambée des cas. Dans les hôpitaux de Shanghai, les halls d'entrée sont transformés en salles de soin. Des stades entiers sont même réquisitionnés pour faire face à l'afflux de patients.