"Elle frappait les parois" : en Équateur, une femme déclarée morte se réveille pendant sa veillée funèbre

Selon la presse locale, la septuagénaire pourrait avoir été touchée par une catalepsie, une forme de paralysie : un trouble nerveux soudain, qui rend les muscles rigides et immobiles, empêchant complètement le patient de se mouvoir et lui faisant perdre ses sensations. Mais l'hypothèse n'a pas encore été confirmée par les autorités sanitaires.

Pour l'heure, un comité technique a été chargé d'"analyser ce cas en profondeur" et d'établir "un audit médical afin de déterminer les responsabilités" du constat de décès erroné, a ajouté le ministère dans un communiqué. Les proches de la femme âgée mettent en cause une négligence médicale. "Je me remets peu à peu de ce qui s'est passé. Maintenant, tout ce que je demande, c'est que la santé de ma mère s'améliore. Je veux qu'elle soit vivante et à mes côtés", a soupiré Gilbert Balberan.