Éruption du volcan Mauna Loa à Hawaï : de nouvelles images spectaculaires

"C'est incroyable d'être là. Nous devons partir demain, mais on s'est dit qu'avant, on voulait se rapprocher le plus possible pour le voir le mieux possible. C'est magnifique", s'émerveille une touriste américaine dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. À la nuit tombée, le spectacle est encore plus spectaculaire. "C'est si lumineux. C'est hallucinant", complète le mari. Les habitants de l'île, quant à eux, écrivent déjà des chansons sur l'événement pour que les sons perpétuent ces images une fois le volcan rendormi.