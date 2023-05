Sicile : le volcan Etna crache des cendres, fermeture de l'aéroport de Catane

De la fumée et des cendres dans le ciel sicilien. Le volcan Etna est de nouveau entré en éruption ce dimanche en Sicile. Il s'est mis à cracher de la fumée et des cendres, qui recouvrent désormais les routes et voitures stationnées dans les villes alentours, comme le montrent des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Cette entrée en éruption a forcé l'aéroport de Catane à fermer. "En raison de l'activité éruptive de l'Etna et des quantités abondantes de cendres volcaniques qui sont retombées sur l'aéroport, les opérations aériennes sont suspendues jusqu'à ce que les conditions de sécurité soient rétablies", a indiqué l'aéroport de Catane dans un communiqué.