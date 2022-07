Ni eau, ni nourriture : le cauchemar de 280 passagers français bloqués 26 heures à l’aéroport de San Francisco

Alors qu’ils devaient s’envoler pour Tahiti après une escale en Californie, 280 passagers français sont restés bloqués plus d’une journée à l’aéroport de San Francisco. Une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux par une passagère qui voyage avec un bébé. "Tous les restos sont fermés, donc on ne peut rien acheter, on n’a pas de bouteilles d’eau parce qu’on n’a pas pu les passer au niveau de la douane", affirme-t-elle dans sa vidéo.