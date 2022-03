Pourquoi les cosmonautes russes ayant rejoint l'ISS arboraient-ils des combinaisons jaunes et bleues ?

L'équipage, dirigé par le cosmonaute expérimenté Oleg Artemiev, accompagné de Denis Matveïev et Sergueï Korsakov, a décollé vendredi après-midi pour un vol de trois heures jusqu'à l'ISS. Accueillis par deux autres cosmonautes russes, quatre Américains et un Allemand, ils ont rapidement été interrogés sur le choix de leur tenue. Comme le rapporte AP News, c'est la famille d'Oleg Artemiew qui abordé la question. "Chaque équipage peut choisir sa tenue. Et c'était notre tour. Mais, en fait, on avait tellement de tissu jaune qu’il fallait l’utiliser. C’est pour ça qu’on porte du jaune", a-t-il répondu.